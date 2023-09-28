الخميس 28 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف مُلابسات فيديو إلقاء القمامة على سيارة في مدينة نصر

حملة أمنية
حملة أمنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" متضمن تضرر إحدى المواطنات من أحد الأشخاص لقيامه بوضع مخلفات على السيارة خاصتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

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بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات "مقيمة بدائرة القسم" بتضررها من عاطل لقيامه بإلقاء مخلفات أعلى السيارة خاصتها حال توقفها أمام العقار سكنها وعللت قيامه بذلك لإنقطاعها عن تقديم المساعدات المالية له.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه للضغط على المذكورة للإستمرار فى تقديم المساعدات له، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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