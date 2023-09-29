حريق العراق.. صديق العريس يكشف سبب الكارثة (فيديو)

كشف مرتضى أسعد الشبكي، صديق عريس الحمدانية في العراق "ريفان"، سبباً غير معلوم لاحتراق قاعة حفل الزفاف الذي راح ضحيته أكثر من 100 ضحية من المدعوّين.

وقال إن ما حصل ليلة الكارثة لم يكن بسبب الألعاب النارية وحدها، مؤكدًا أن الألعاب النارة طالت جزءا من سقف القاعة بالفعل لكن قبلها كانت أجهزة التبريد تحترق دون أن ينتبه لها أحد.

وأضاف أن الحريق استمر إلى أكثر من نصف ساعة هو ما ساعد على نشوب الحريق في الجدران، موضيفًا أن أجهزة التكييف أطفئت قبل الحريق، وأبلغوا صاحب القاعة دون أن يعلوموا بأنها تحترق.

وأشار إلى أن النار التهمت الجدران من الخلف، موضحًا أن صاحب القاعة اختفى بعد الكارثة وكأن ما حدث كان أمرا هينا.

فيما أكد الدفاع المدنى العراقى أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام المحتفلين الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف داخل القاعة، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة في بداية الأمر ثم نشر الحريق بسرعة داخل القاعة، وأن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران بشكل كبير داخل القاعة.

لقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرين في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني،الحداد العام فى جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام بسبب الحادث، كما وصف الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد الحادث بالفاجعة المؤلمة، ووجه الرئيس العراقى بضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".

عدد ضحايا حريق العراق

قال نائب محافظ نينوى حسن العلاف إنه تأكد مقتل 113 شخصًا، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلًا عن إصابة 150.

قال الدفاع المدني عن حريق العراق: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".

أضاف: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

ألقت "السُلطات الأمنية العراقية"، القبض على مالك قاعة المُناسبات التي احترقت في محافظة نينوى، إذ من المُقرر أن يتم تقديم المسؤولين عن الحريق للقضاء، حسبما أفاد قائد عمليات نينوى بالعراق اللواء الركن عبدالله الجبوري، مساء اليوم الأربعاء.