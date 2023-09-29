حادث تسمم في حفل زفاف بعد ساعات من حريق العراق (فيديو)

أصيب نحو 50 شخصًا بتسمم غذائي خلال حفل زفاف في بلدة الحويجة العراقية، التي تقع غرب مدينة كركوك، بعد يومين من فاجعة حريق العراق التي أسفرت عن إنهاء حياة أكثر من 100 شخص في قاعة حفل زفاف في محافظة نينوى.

ووصل المصابون إلى مستشفى الحويجة العام وسط حالة من الاستنفار، وأكدت “صحة كركوك”، وجود حالات تسمم ناجمة عن تناول طعام فاسد في إحدى الحفلات.

أوضح مدير صحة كركوك، زياد خلف، أن الإصابات تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مؤكدًا أن الحالات جميعها تحت السيطرة.

تأتي هذه الحوادث بعد يومين من وقوع حادث حريق في قاعات الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين.

لقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرين في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

حداد على ضحايا حريق العراق

قال نائب محافظ نينوى حسن العلاف إنه تأكد مقتل 113 شخصًا، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلًا عن إصابة 150.

من جهته أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري الحداد لمدة أسبوع وتأجيل الاحتفالات الخاصة لمناسبة مولد النبي إلى إشعار آخر حدادٍ وحزنٍ على ضحايا الحريق.

قال الدفاع المدني عن حريق العراق: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".

أضاف: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

ألقت "السُلطات الأمنية العراقية"، القبض على مالك قاعة المُناسبات التي احترقت في محافظة نينوى، إذ من المُقرر أن يتم تقديم المسؤولين عن الحريق للقضاء، حسبما أفاد قائد عمليات نينوى بالعراق اللواء الركن عبدالله الجبوري، مساء اليوم الأربعاء.