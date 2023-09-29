حريق العراق.. فيديو يظهر كيف بدأت الكارثة (شاهد)

حريق العراق تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حول فرح عروسين إلى مآتم أنهى حياة أكثر من 100 شخص.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اندلاع الشرارة الأولى لـ حريق الحمدانية، الذي بدأ باشتعال سقف القاعة وتساقط القطع المشتعلة فوق رؤوس المدعوين، وسط حالة من الرعب ومحاولة الفرار إلى الخارج.

لقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرين في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

عدد ضحايا حريق العراق

قال نائب محافظ نينوى حسن العلاف إنه تأكد مقتل 113 شخصًا، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلًا عن إصابة 150.

قال الدفاع المدني عن حريق العراق: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".

أضاف: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

ألقت "السُلطات الأمنية العراقية"، القبض على مالك قاعة المُناسبات التي احترقت في محافظة نينوى، إذ من المُقرر أن يتم تقديم المسؤولين عن الحريق للقضاء، حسبما أفاد قائد عمليات نينوى بالعراق اللواء الركن عبدالله الجبوري، مساء اليوم الأربعاء.

إجراءات عاجلة بعد حريق العراق

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، إثر حادث حريق العراق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى.

وأمر السوداني بضرورة تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانيًا في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.

وشدد على ضرورة تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق، أو خارجه.

رصدت "مديرية الدفاع المدني في العراق"، 7 آلاف مشروع مُخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، وذلك بعد يومين من فاجعة وكارثة قاعة الأفراح في "الحمدانية" التي راحت ضحيتها العشرات، وبحسب السلطات سببها وجود مخالفات في القاعة، حسبما أفادت "وسائل إعلام عراقية"، مساء اليوم الخميس.