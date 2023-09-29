مصرع شخص وإصابةآخرين في انقلاب مينى باص بمصر الجديدة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع شخص وإصابة 12 أخرين بسبب حادث انقلاب مينى باص أعلى الطريق نطاق مصر الجديدة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابةالتحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب المينى باص أعلى الطريق، ونتج عن ذلك مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .



وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرعة شخصان وإصابة آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من مركز سمالوط على الطريق الصحراوى.

وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والانتهاء من تقرير الصفة التشريحية فيما نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 أشخاص آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من مركز سمالوط على الطريق الصحراوى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي بمركز سمالوط شمال المنيا.



وأفادت التحريات الأولية مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين و تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقى العلاج، أن سبب وقوع الحادث بسبب السرعة الذائدة، ما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

