سعد الصغير وطليقته يفتحان النيران على بعضهما من جديد

يعود من جديد الفنان سعد الصغير وطليقته الراقصة برلنتي عامر، لإشعال مواقع التواصل الإجتماعي، ويفتحا النيران على بعضهما البعض مرة اخرى، حيث قدم المطرب الشعبي سعد الصغير بلاغًا ضد زوجته السابقة الراقصة برلنتي عامر، بعد التعدي عليه بالضرب المبرح في أحد الفنادق بالهرم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا اليوم الجمعة من المطرب سعد الصغير، لتضرره من طليقته الراقصة برلنتي، مؤكدا أنها تعدت عليه بالضرب بآلة حادة أمام الناس ووسط أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، ما تسبب له في إصابات بالرأس.

استغاثة برلنتي عامر

وفي وقت سابق استغاثت الراقصة برلنتي عامر من طليقها سعد الصغير، بعد تهديدها وارسال إليها رجال تحت محل سكنها وذلكك لبث الرعب في قلبها وتهديدها.

وصرحت برلنتي عامر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "طيب أنا اتصرف ازاي دلوقتي أنا قاعدة في الشارع سعد البتاع ده جننهأولًا أنا طالبة من مباحث الانترنت تقول متصورة كن تليفون مين ومبعوتالي وفي فيديوهات علشان تصرفات سعد بقت غريبة من بعد ما خد المخدرات دي".

وأضاف خلال تصريحتها: "بيقولي بليل لو روحتي عملتي محضر مش هخرجك من القسم و هحبسك ومن ساعة باعتلي ناس عند البيت اتصرف ازاي".