الأوقاف تعلن تسيير 175 قافلة دعوية في 3 أشهر

أعلنت وزارة الأوقاف، سيرت وزارة الأوقاف عدد (175) قافلة دعوية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 ، وبيانها كالتالي :



القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية :

• تم تسيير عدد (5) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف - ودار الإفتاء المصرية) إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال شهر سبتمبر 2023م .

 ‌القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف :

• تم تسيير عدد (23) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات: (القاهرة، شمال سيناء، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية ، بني سويف، مطروح).4

القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف :

تم تسيير عدد (118) قافلة دعوية أسبوعية بجميع المديريات الإقليمية .

تم تسيير عدد (16) قافلة للمناطق النائية بمديريات ( البحر الأحمر- مطروح - البحيرة - الوداي الجديد - أسوان- البحيرة) .

تم تسيير عدد (13) قافلة للواعظات بمديريات ( الفيوم ، الدقهلية ، المنيا، القليوبية ، القاهرة ، الجيزة ، أسوان ، الإسماعيلية) بعدد (17) مسجدًا .

