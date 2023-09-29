الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأوقاف تعلن تسيير 175 قافلة دعوية في 3 أشهر

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أعلنت وزارة الأوقاف، سيرت وزارة الأوقاف عدد (175) قافلة دعوية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 ، وبيانها كالتالي : 


القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية : 
• تم تسيير عدد (5) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف - ودار الإفتاء المصرية) إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال شهر سبتمبر 2023م .
 ‌القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف : 
• تم تسيير عدد (23) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات: (القاهرة، شمال سيناء، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية ، بني سويف، مطروح).4
 القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف : 
 تم تسيير عدد (118) قافلة دعوية أسبوعية بجميع المديريات الإقليمية .
 تم تسيير عدد (16) قافلة للمناطق النائية بمديريات ( البحر الأحمر- مطروح - البحيرة - الوداي الجديد - أسوان- البحيرة) .
تم تسيير عدد (13) قافلة للواعظات بمديريات ( الفيوم ، الدقهلية ، المنيا، القليوبية ، القاهرة ، الجيزة ، أسوان ، الإسماعيلية) بعدد (17) مسجدًا .
 

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