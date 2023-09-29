أستاذ اقتصاد: كورونا زادت من معدلات الفقر في العالم (شاهد)

قال الدكتور فرج عبد الله أستاذ الاقتصاد، إن العالم في 2020 تعرض لصدمة كبيرة جدًا على المستوي الاقتصادي نتيجة لتفشي جائحة كورونا بشكل كبير أدى إلى إغلاق أعداد كبيرة من المصانع، وإغلاق الاقتصادات ككل في مناطق كبيرة أثرت على سلاسل الإمداد في الطاقة والغذاء وعدد كبير من السلع الإستراتيجية.

جائحة كورونا

وأضاف “عبد الله" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أنه منذ بداية جائحة كورونا وكان الدعم المباشر من الدولة المصرية في جميع القطاعات خاصة قطاع العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الدعم والتدخل المباشر من الدولة المصرية للقطاعات التي تأثرت من جائحة كورونا مثل قطاع السياحة والقطاع الصناعي.

اقتصاديات الدول

وشدد على أن أزمة كورونا أثرت على اقتصاديات الدول من حيث حجم الإنفاق ومن حيث توفر الوظائف، كما أثرت على دخول الأفراد وزادت من معدلات الفقر في عدد كبير من دول العالم، وأثرت على مؤسسات مالية كبيرة إضافة الى الاهتمام الكبير لدى الدول للوقاية من إصابات كورونا وحماية البشر من هذه الجائحة.