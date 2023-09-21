الولايات المتحدة تعيد إجراء اختبارات كورونا المجانية في المنزل مع ارتفاع الحالات

تقدم حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى اختبارات مجانية لكوفيد-19 بعد فصل الصيف الذي شهد ارتفاعًا في الحالات وانخفاض تكلفة الاختبارات المنزلية على الأفراد. اعتبارًا من يوم الاثنين 25 سبتمبر، يمكن لكل أسرة طلب أربعة اختبارات مجانية لفيروس كورونا (COVID-19) من خلال موقع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) COVID.gov. الاختبارات مخصصة للاستخدام حتى نهاية عام 2023، مع ملاحظة HHS أن الاختبارات الموزعة مسبقًا لها تواريخ انتهاء صلاحية ممتدة معروضة هنا.

توقف برنامج سابق لتوفير اختبارات كوفيد-19 المجانية في مايو/أيار بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة. وفي ذلك الوقت، تدعي الحكومة أنها قامت باستعادة مخزونها. ومع ذلك، يتم الآن تخصيص 600 مليون دولار لتصنيع اختبارات كوفيد-19 ومن ثم شراء 200 مليون منها للاستخدام المنزلي. أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية Xavier Becerra عن الاختبارات المجانية والمزيد من الاستثمار أثناء حصوله على جرعة معززة من فيروس كورونا (COVID-19) في حدث في واشنطن العاصمة. وقال بيسيرا في بيان: "هذه الاستثمارات المهمة ستعزز مستويات إنتاج بلادنا من الاختبارات السريعة المحلية لكوفيد-19 وتساعد في التخفيف من انتشار الفيروس".

بدأت حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الزيادة في أوائل يوليو بعد شهور من الانخفاض. في الأسبوع من 3 إلى 9 سبتمبر، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن حالات دخول المستشفيات زادت بنسبة 7.7 بالمئة إلى 20538، وزادت الوفيات بسبب كوفيد-19 بنسبة 4.5 بالمئة إلى 2.3 بالمئة.

بعد مرور أكثر من شهرين على بدء الارتفاع، تحركت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وعالجت الشعور المشترك المتمثل في "الانتهاء" من الفيروس - على الرغم من استمرار وجوده. وقال دون أوكونيل، مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستعداد والاستجابة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في مؤتمر صحفي: "نعلم أنه إذا كان الماضي مقدمة، فسوف ينتشر بدرجة أعلى وينتشر، وسترتفع الحالات في فصلي الخريف والشتاء". تصريح. وأضاف: "مع توقع أن يصبح ذلك صحيحًا مرة أخرى، أو شيئًا مشابهًا، نريد التأكد من أن الشعب الأمريكي لديه هذه الأدوات". يتم أيضًا نشر معززات كوفيد-19 الجديدة في جميع أنحاء البلاد، حيث يوصي مركز السيطرة على الأمراض كل شخص يبلغ عمره ستة أشهر أو أكبر بالحصول على أحدث جرعة.