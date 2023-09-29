التحقيق مع مهندس تخصص فى النصب على المواطنين وأوهمهم بتخفيض رسوم التصالح

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

وأمرت النيابة العامة بمصادرة المضبوطات وتحريزها، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين فى تقنين أوضاعهم بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية فى مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها.

وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة زاعماً لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة "على خلاف الحقيقة" يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد كبير من المستندات " خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - عدد 2 أكلاشيه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - هاتفى محمول ) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.