حبس شخصين لقيامهما بسرقة أعمدة الإنارة بالطريق العام

تباشر النيابة العامة التحقيق في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بالطرق العامة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهم.



وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة والإتجار فيها.

بدأت الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما (3 صفيحة منشار- سيخ حديد) أثناء قيامهما بالشروع فى سرقة أحد أعمدة الإنارة.

وبمواجهتهما أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامى فى مجال سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة، وقيامهما بتصريف متحصلات نشاطهما لدى عملائهما سيئى النية (4 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وأرشدوا عن كمية كبيرة من المسروقات أقروا بتحصلهم عليها من المتهمان المشار إليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة آخرى أصيب 4 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى البدرشين، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ونتج عنه إصابة 4 أشخاص ونقلو إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.



