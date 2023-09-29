تنظيم دورة رياضية في مسابقات السباحة بنادي قنا الرياضي

نظمت الإدارة العامة للرياضة بقنا، دورة رياضية في مسابقات السباحة بنادي قنا الرياضى، وذلك ضمن خطة النشاط الرياضي العام للدورة الرياضية في مسابقات السباحة عن شهر سبتمبر 2023 بإجمالي عدد 200 لاعب.

جاء ذلك بحضور السيد مدير المديرية مصطفى حسين احمد ابو جبل، والدكتور كريم حمدي امبادر مدير عام إدارة الرياضة، ومحمود خلف عبدالجواد مدير إدارة البرامج والمتابعة، واشرف سعد رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضي، والكابتن عباس قناوي مدير النشاط الرياضي بالنادي الكابتن محمد رمضان الكابتن احمد عبده الكابتن محمد خضري.

والسادة المدربين والمنقذين بالنادي الكابتن ياسر خلف والكابتن المعتز بالله عبدالحميد والكابتن احمد عباس والكابتن ياسين وجرى توزيع الجوائز على الفائزين.