ارتفاع جماعي بالأسهم الأوروبية اليوم الجمعة 29-9-2023

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 سبتمبر2023، مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، فيما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية مع اقتراب نهاية ربع عام صعب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، مع اتجاه الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي قد تساعد في تحديد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات رسمية أولية أن معدل التضخم الفرنسي تباطأ على غير المتوقع في سبتمبر، حيث فاق التراجع في صعود الأسعار بقطاع الأغذية ارتفاعها في قطاع الطاقة.

وزادت أسهم السلع الفاخرة مثل سهمي إل.في.إم.إتش وهيرميس اللذين ارتفع كل منهما 2.3 بالمئة، مما دعم المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.

وقفزت أسهم أديداس 6.2 بالمئة بعدما تجاوزت أرباح نظيرتها الأميركية نايكي التقديرات أمس الخميس.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 إلى إنهاء الربع الثالث من العام بانخفاض 2.3 بالمئة، مع تخلف المؤشر داكس الألماني عن أقرانه في المنطقة متكبدا خسارة 4.6 بالمئة.

وأظهرت بيانات هبوط مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع في أغسطس، إذ أثر التضخم المرتفع المستمر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

في الوقت نفسه، أظهرت مراجعات للبيانات الرسمية صدرت، الجمعة، أن الأداء الاقتصادي لبريطانيا منذ بداية جائحة كوفيد-19 كان أقوى مما يعتقد سابقا، مع تحقيق نمو أسرع من ألمانيا أو فرنسا.

البورصة المصرية تسجل أرقاما تاريخية

عزفت مؤشرات البورصة خلال 3 شهور الماضية في الفترة 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر2023 سيمفونية رائعة في الصعود، وذلك مدعومة بالنشاط الكبير للأسهم المقيدة بالبورصة، على خلفية عروض الشراء للأسهم.

ربحت القيمة السوقية للأسهم خلال 3 شهور من العام 211 مليار جنيه بنسبة صعود 18.2% ليصل الي مستوي 1.373.1 تريليون جنيه، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي egx30 ارتفاعا بنسبة 28.2%.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال 3 شهور الماضية 277.2مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 47.1 مليار ورقة منفذة على 4.5 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 179.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 44.3 مليار ورقة منفذة على 4.2 مليون عملية في الربع السابق عليه .

أتسم أداء مؤشرات البورصة بالصعود الجماعي، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثون شركة بنسبة 14.2% ليغلق عند مستوى 20174 نقطة، فيما سجل مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 7% بينما شهد مؤشر ايجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 و70صعودا بنسبة 7.65% .

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87% من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب علي 6% مسجلين صافي شراء 670 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 7.1% محققين صافي شراء 539 مليون جنيه .