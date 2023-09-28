البورصة تسجل أرقاما تاريخية وتربح 211 مليار جنيه بالربع الثالث من عام 2023

عزفت مؤشرات البورصة خلال 3 شهور الماضية في الفترة 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر2023 سيمفونية رائعة في الصعود، وذلك مدعومة بالنشاط الكبير للأسهم المقيدة بالبورصة، على خلفية عروض الشراء للأسهم.

ربحت القيمة السوقية للأسهم خلال 3 شهور من العام 211 مليار جنيه بنسبة صعود 18.2% ليصل الي مستوي 1.373.1 تريليون جنيه، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي egx30 ارتفاعا بنسبة 28.2%.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال 3 شهور الماضية 277.2مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 47.1 مليار ورقة منفذة على 4.5 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 179.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 44.3 مليار ورقة منفذة على 4.2 مليون عملية في الربع السابق عليه .

أتسم أداء مؤشرات البورصة بالصعود الجماعي، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثون شركة بنسبة 14.2% ليغلق عند مستوى 20174 نقطة، فيما سجل مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 7% بينما شهد مؤشر ايجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 و70صعودا بنسبة 7.65% .

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87% من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب علي 6% مسجلين صافي شراء 670 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 7.1% محققين صافي شراء 539 مليون جنيه .