الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد بدء التوقيت الشتوي وتغيير التوقيت الصيفي 2023

التوقيت الشتوى
التوقيت الشتوى

موعد عودة التوقيت الشتوي.. يحل موعد عودة التوقيت الشتوي بعد أيام قليلة، تزامنا مع انتهاء صيف 2023، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير التوقيت الصيفي في مصر.

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طريقة  تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023

وقد جاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الجاري، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة  بحسب بيانات مجلس الوزراء.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2023

 ومن المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من آخر خميس في شهر أكتوبر وهو الموافق 26-10-2023، حيث يقوم المواطن بتأخير الساعة 60 دقيقة للوراء.

السبب فى إعادة التوقيت الصيفي

وقد أعلن مجلس الوزراء أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي 2023 لها عديد من المميزات التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

- توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.

- توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

الأيام المتبقية على بدء التوقيت الشتوي

وعند حساب عدد الأيام نجد أنه متبقي 27 يوما على على إلغاء التوقيت الصيفي في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء .

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