"الوفد" ترصد استقرار أسعار جميع أنواع الأخشاب في أسواق أسيوط

توجهت “الوفد” إلى أسواق الأخشاب في مدينة أسيوط، ورصدت استقراراً في أسعار جميع أنواع الأخشاب اليوم. سواء كانت الخشب الصلب، أو الخشب المضغوط، أو خشب البناء، كلها ظلت في المدى العادي من الأسعار المعروفة وفيما يلي أسعار بعض الأنواع الشائعة من الخشب في أسيوط

أسعار الخشب في أسيوط اليوم :-

ويتراوح سعر المتر من الخشب الزان ما بين 28.000 إلى 29.000 جنيه

ويتراوح سعر المتر الخشبي بين 15.500 و16.000 جنيه

سعر المتر من خشب عزيزي يتراوح بين 44.000 إلى 45.000 جنيه

ويتراوح سعر اللوح الخشبي المضغوط مقاس 18 ملم من 1000 جنيه إلى 1150 جنيه

سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 3 أمتار هو 250 جنيهًا

سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 4 أمتار هو 310 جنيه

يعود هذا الاستقرار إلى عدة عوامل. أولاً، الإمدادات الجيدة للأخشاب المختلفة التي تصل إلى الأسواق. حيث تعمل الشركات المصنعة على تلبية الطلب بشكل منتظم، مما يحافظ على استقرار الأسعار. ثانياً، عرض الأخشاب المستوردة من مناطق أخرى على نطاق واسع، مما يعزز المنافسة ويمنع أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار.

من المهم التأكيد أن استقرار أسعار الأخشاب يعزز الثقة في السوق ويؤثر إيجابيًا على قطاع البناء والديكور. فعندما يتوقع المستهلكون أسعارًا مستقرة، فإنهم يزيدون من مشترياتهم ويعتبرون الأخشاب خيارًا مقبولًا للمشاريع الجديدة.

ومع ذلك، نذكر ان الوضع يمكن أن يتغير في أي وقت، حيث تتأثر أسعار الأخشاب بالعديد من العوامل مثل تكاليف الإنتاج والطلب وتوافر المواد الخام. وبالتالي، يجب على المستهلكين والمقاولين مراقبة السوق والبقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات.

في الختام، يسعدنا أن نشير إلى استقرار أسعار جميع أنواع الأخشاب في أسواق أسيوط اليوم الجمعة. ونأمل في أن يستمر هذا الاستقرار في الأيام المقبلة، مما يدعم قطاع البناء والديكور ويسهم في تلبية احتياجات المستهلكين المحليين.