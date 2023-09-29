الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نسبة الإشغال بالأماكن السياحية تجاوزت 80% (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أكد الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أنّ الموسم السياحي الشتوي كان يبدأ في 1 أكتوبر، لكن السياحة أصبحت في مصر طوال العام بعد إنشاء مدينة العلمين الجديدة وهناك رواج سياحي دائم في مصر، والسائح الروسي عادة مرة أخرى، أما السياحة الألمانية فهي الأكثر بمصر حاليا.

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 شرم الشيخ والغردقة

وأضاف “صادق” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن نسبة الإشغال في جميع الأماكن السياحية المصرية من شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالية والأقصر وأسوان والفنادق العائمة تتجاوز 80% قبل دخول الموسم السياحي. 

14 مليون سائح بنهاية العام الجاري

وتابع عضو غرفة شركات السياحة: “حققنا رقما رائعا في أول 6 أشهر من العام بواقع 7 ملايين سائح، ونأمل في الوصول إلى 14 مليون سائح بنهاية العام الجاري لنصل إلى ما تحقق في عام الذروة وهو عام 2010”.
 

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