شريف إسلام: أزمة التمويل أبرز الأزمات التي تواجه الزمالك

أكد شريف إسلام المرشح في انتخابات نادي الزمالك على مقعد العضوية فوق السن، أن الترشح فرصة جيدة بالنسبة له لخدمة النادي الأبيض، مشيرًا إلى أنه يشجع الزمالك منذ الصغر وتواجد في النادي منذ عام 2010، وعمل في الإدارة التنفيذية، مؤكدا أن النادي يستحق الكثير في ظل الاخفاقات الأخيرة على مدار 15 عام.

وقال شريف إسلام في تصريحات تليفزيونية: "المهمة ستكون صعبة بكل تأكيد بالنسبة للمجلس القادم في ظل الازمات التي تحاصر النادي مؤخرا، ولدي تصورات كبيرة لتطبيقها حال نجاحي في الانتخابات، وأول مشكلة تواجه الزمالك بسبب أزمة التمويل، ووجود ديون كثيرة ولا يليق بالنادي انتظار تبرعات من أي شخص، والنادي لديه موارد مالية، وهناك فرع 6 اكتوبر، بالإضافة لوجود مستحقات خارجية مثل عقوبة كهربا، ولدي تخطيط كامل في الجانب الاقتصادي، وقد يكون هناك دعم مالي مباشر لحل أزمة معينة لكن هذا لا يجب أن يستمر لفترة طويلة".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لاعادة هيكلة سريعة في ظل وجود عدد كبير من الموظفين، وتم الاتفاق مع شركة جديدة لهذا، سأقوم بتقديمها للمجلس الجديد سوى نجحت أم لا، بالإضافة لوجود ملاعب في 6 اكتوبر وتشجيع الجميع على الاشتراك في الفرع الجديد، والجزء الأخر في برنامجي يخص خدمات اعضاء الجمعية العمومية، لابد من توفير خدمات حكومية مثل وحدة المرور، وتم التواصل مع وزارة الداخلية وهناك مرونة في ذلك، بالإضافة لتيسير بعض الأمور التي تخص ابناء الاعضاء في الجزء الرياضي، في ظل شكاوي الأعضاء ووجود نوع من المحاباة، لابد من توفر العدالة للجميع، وأن نربي الأجيال القادمة على حب نادي الزمالك وأن يكون هناك شفافية بين الجميع".

وواصل: "لابد من توافر الرعاية الصحية وهناك شركات آخرى جاهزة للتعاون مع الزمالك وسيكون التعاون معها نظير اشتراك سنوي معين، وكذلك الاهتمام بذوي الهمم الذين يحققون نتائج جيدة في منافسات رياضية عالمية، ولابد من الاهتمام بهم والتعاون مع اللجنة البارالمبية، وقمت بالعديد من الصفقات خلال فترة عملي في نادي الزمالك مثل عصام الحضري وبن شرقي، كما كان لي دور في صفقة عبدالله السعيد التي لم تكتمل، ولاعبين آخرين كثيرين".

وأكمل: "من الصعب أن يتعرض الزمالك لايقاف قيد، عندما تواجدات في 2016 لم يكن نادي الزمالك يمتلك ورق للقضايا المرفوعة ضد النادي، مثل موندمو وكريم الحسن ولاعبين مصريين مثل محمود فتح الله وغيرهم، وسافرت إلى سويسرا وعقدت جلسات مع الفيفا ونجحت في حل العديد من الازمات وابعاد اخطار كثيرة عن نادي الزمالك، الاحترافية داخل نادي الزمالك تحتاج لكوادر مميزة من ابناء النادي، واستطعنا في وقت سابق تحسين صورة نادي الزمالك أمام لجان الاتحاد الدولي وقمنا بحل جميع القضايا وجدولة ديون نادي الزمالك".

وزاد: "يجب الإشادة بفريق كرة اليد وقطاع الناشئين وقطاع السلة، الجميع يعمل بقوة رغم كم الازمات المالية التي تحاصر الزمالك مؤخرا، وأول الأمور التي سأعمل على حلها هي أزمة القيد، بالإضافة لرفض موضوع تقسيط غرامة كهربا، ولا أعلم سبب التأخير في الحصول عليها منذ ثلاث سنوات حتى الآن، وهناك أفكار أخرى تخص الجوانب التسويقية لنادي الزمالك".

وأتم: "واثق في إنهاء اللجنة الثلاثية لازمة اعضاء القيمة المضافة، واقول للأعضاء أنا من جمهور النادي وتشرفت بالعمل داخل الزمالك، واتمنى من الجميع المشاركة، واختيار الأصلح للنادي، والزمالك يستحق الكثير، وسنبارك لأي مجموعة ستكون موجودة في الزمالك".