شيرين الفقي: هدفي إصلاح المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك

أكدت شيرين الفقي، المرشحة في انتخابات نادي الزمالك على مقعد العضوية فوق السن، أنها قررت الترشح للانتخابات من أجل العمل على إصلاح المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك ومنها قناة النادي، مؤكدة أن اول شئ ستقوم به هو اطلاق اذاعة خاصة لنادي الزمالك.

وقالت شيرين الفقي في تصريحات تليفزيونية: "ملف الإعلام داخل نادي الزمالك والموقع الرسمي لا ينفصل عن القناة أو المجلة، وهناك ربط كامل بين جميع وسائل الإعلام الخاصة، ولابد من إعادة هيكلة المنظومة، من خلال لجان إعادة وتقييم الأداء الإعلامي، وسأقوم بإطلاق إذاعة خاصة لنادي الزمالك "راديو" لمعرفة كل أخبار النادي وسوف تسعد الجماهير الزمالكاوية بشكل كبير، وأريد خدمة النادي في الملف الإعلامي، واعادة شكل ومحتوى وسياسة تحريرية جديدة وانتقاء الضيوف، مع الاهتمام بمجلة الزمالك والتي تحتاج لإعادة هيكلة جديدة، كما لابد أن يتواجد في الموقع الالكتروني أشخاص مهنية".

وأضافت: "مجلة الزمالك يجب أن تخرج بشكل فني جديد، وأن يكون لها اماكن توزيع معينة، والموقع الرسمي لنادي الزمالك يجب أن يواكب كل ما هو جديد، ولذلك لابد من وجود مهنية كاملة، مع وجود عضو مجلس إدارة (إعلامي مهني ولديه خبرات) بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة الذي سيكون مشرفا على كافة المنابر الإعلامية، النقطة الآخرى هو وجود فكر تسويقي والبحث عن مصادر دخل ونادي الزمالك غني ولابد من وجود ابتكارات مختلفة".

وواصلت: "الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك سيكون فيها "اعلانات" ويتم استخدامها للدعاية، الأهم هو أننا نفهم معني "التسويق"، مع الاهتمام بالنادي النهري ايضا الذي لا يوجد فيه سوى كافتيريا واحدة فقط، من الممكن توفير مركب متحرك وإقامة مناسبات به للعامة وبأسعار جيدة للأعضاء، مع إدخال رياضة التجديف أيضا، ونستطيع التواصل مع الاتحاد المتخص باللعبة، وكذلك إنشاء اكاديميات لنادي الزمالك في كل المحافظات المصرية والدول العربية، وهناك اكاديمية خاصة بنادي الزمالك في غزة بفلسطين".

وأكملت: "لابد من توفير سكن خاص للناشئين، بدلا من السكن الحالي، وكذلك الاهتمام ببرامج تغذية وجيم خاص وحمام سباحة لهم، وكذلك هناك معاناة للاعبين تحت 14 سنة غير مسموح لهم بدخول الجيم، وهذا أمر لا يليق بنادي الزمالك، من الممكن دخولهم تحت إشراف المدربين، ويجب أن يكون العمل الجماعي هو المسيطر على نادي الزمالك، ولابد من إقامة (ستور) داخل النادي، بالإضافة لوجود اماكن اخرى في المحافظات تحت اشراف النادي".

وإختتمت: "رسالتي للجمعية العمومية "أوعدكم بأنني أكون على قدر الثقة والمسئولية، ونصيحتي لكم بالمشاركة في الانتخابات يوم 20 اكتوبر، صوتكم أمانة وعليكم الاختيار بعناية".

