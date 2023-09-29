الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تُسقط 11 مسيرة أوكرانية في بلدة قرب الحدود

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، إسقاط 11 مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية، فيما أشار حاكم محلي إلى تضرر محطة لتوزيع الكهرباء جراء هذه الهجمات في بلدة روسية قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

 

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وكتبت وزارة الدفاع الروسية في رسالة عبر تلغرام: "دمرت 11 طائرة أوكرانية من دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي (..) إحداها فوق منطقة كالوغا و10 فوق منطقة كورسك".

وفي وقت سابق قال حاكم كورسك رومان ستاروفويت إن المنطقة الحدودية مع شرق أوكرانيا "تعرضت لهجوم كثيف" بمسيّرات أوكرانية.

في بلايا على بعد أقل من 25 كيلومترا من الحدود "ألقت مسيّرة أوكرانية عبوتين متفجرتين على محطة توزيع كهرباء" على ما قال الحاكم عبر تلغرام.

وأوضح: "اندلعت النيران في أحد المحولات. وقد حرمت 5 بلدات ومستشفى من التيار الكهربائي. وتوجهت فرق الاغاثة إلى المكان".

وأضاف أن التيار "سيعاد في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع بروسيا عبر تلغرام أنها دمرت مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة بلغورود المجاورة.

وأوضحت الوزارة أن المسيرة الأولى دُمرت قرابة الساعة 17:00 (14:00 ت غ) الخميس والثانية بعد 4 ساعات على ذلك.

وأوضحت الوزارة "دُمرت المسيّرة الأوكرانية فوق منطقة بلغورود من قبل الدفاعات الجوية".

وتقع منطقتا بلغورود وكورسك عند حدود شرق أوكرانيا.

ومنذ باشرت أوكرانيا هجومها المضاد في مطلع يونيو، تعرضت روسيا لموجة هجمات بمسيّرات ألحقت أضرارا بأبنية حتى في موسكو.

وقللت السلطات في روسيا من أهمية هذه الهجمات.

 

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