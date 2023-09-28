روسيا تُصدر بيانًا جديدًا حول دول بريكس

صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "فالنتينا ماتفيينكو"، بأن المنتدى البرلماني لدول البريكس سيعقد في خريف عام 2024 في مدينة سان بطرسبرج، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، أن المنتدى سيعقد بالتزامن مع قمة البريكس المقرر عقدها في مدينة كازان.

وفي أغسطس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا، بصفتها رئيس مجموعة البريكس العام المقبل، تقترح عقد قمة للمجموعة في كازان في أكتوبر 2024.

وانضمت مصر إلى مجموعة بريكس، إلى جانب الأرجنتين وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا، إلى جانب الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لتضم المجموعة 11 دولة.

صندوق النقد الدولي: نُرحّب بتوسيع مجموعة بريكس

أكدت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، "جولي كوزاك"، أن الصندوق يرحب بتوسيع مجموعة "بريكس" والتعاون الدولي بهدف الحد من تجزئة السوق وزيادة التجارة وخفض تكاليف الاستثمار والتجارة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وردًا على سؤال وكالة "نوفوستي" حول موقف صندوق النقد الدولي من توسيع مجموعة "بريكس" والاهتمام المتزايد لدول العالم بجذب التمويل من خلال بنك التنمية الجديد قالت: "تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال مجموعة بريكس، هو أمر نرحب به ونشجعه، طالما أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار".