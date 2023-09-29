أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الجمعة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2210 جنيهات الآن، بالرغم من تراجع الأوقية عالميًا لتصل إلى مستوى 1887 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 الآن داخل محال الصاغة مستوى 2526 جنيهًا للجرام، فيما سجل صباح اليوم 2520 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو الآن نحو 2210 جنيهات للجرام، بعدما افتتح التعاملات عند 2205 جنيهات للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 داخل محال الصاغة مستوى 1894 جنيهًا للجرام، بعدما سجل صباح اليوم 1890 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 17680 جنيهًا، دون إضافة مصنعية أو دمغة.



