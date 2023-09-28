جنوي يصعق روما برباعية في الدوري الإيطالي وُيصعب موقفه مبكرًا

حقق فريق نادي جنوي الانتصار على نظيره روما بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد لويجي فيراريس، ضمن مباريات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإيطالي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

جنوي يضرب روما برباعية في الدوري الإيطالي

سجل اهداف نادي جنوي كل من البرت جوذموندسون في الدقيقة 5 وماتيو ريتيجوي صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 45 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل مورتن ثورسبي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 74 وأضاف جونيور ميسياس الهدف الرابع لجنوي في الدقيقة 81.

على الجانب الأخر سجل اللاعب برايان كريستيانتي نجم روما الهدف الوحيد للذئبا في الدقيقة 22 من الشوط الأول، ليكون الفريق قد تذوق الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

توقف رصيد نادي روما عند 5 نقاط في المركز السادس عشر من جدول الترتيب، بانتصار وحيد وتعادلين وثلاثة هزائم، ويبتعد بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

بينما رفع نادي جنوي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، والتي جمعها من انتصارين وتعادل و3 هزائم.

مباراة روما المقبلة ستكون امام فريق فروزينوني يوم الاحد المقبل الاول من أكتوبر في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مواجهةا جنوي المقبلة أمام فريق اودينيزي في نفس اليوم الساعة الرابعة عصرًا.