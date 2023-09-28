طقس المنيا.. شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا  والعظمى 39 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 ، طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 39 والصغرى 21 درجة ، بإرتفاع 6 درجات عن الأسبوع الماضي ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

جاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس ، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

جاءت درجات الحرارة اليوم الخميس ، القاهرة العظمى 36 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 و الصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 والصغرى 27 درجة، المنيا العظمى 39 والصغرى 21 درجة