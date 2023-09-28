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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا.. شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا  والعظمى 39 درجة

طقس المنيا
طقس المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الخميس  28 سبتمبر  2023 ، طقس شديد الحرارة  نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 39 والصغرى 21 درجة ، بإرتفاع 6 درجات عن الأسبوع الماضي ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

 

جاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس ، طقس شديد الحرارة   نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

جاءت درجات الحرارة اليوم الخميس ، القاهرة العظمى 36 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة  والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 و الصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 والصغرى  27 درجة، المنيا العظمى 39 والصغرى 21 درجة 

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