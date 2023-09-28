العربي يفوز على قطر ويحقق أول انتصار في الدوري القطري

حقق فريق نادي العربي القطري الانتصار على نظيره نادي قطر بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد الثمامة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات الدوري القطري "دوري نجوم قطر" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024 .

قدم السومة تمنح العربي انتصار مهم على قطر

وسجل هدف نادي العربي الوحيد اللاعب الدولي السوري عمر السومة في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، ليكون ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم، ليخرج اللاعب في الدقيقة 97 من عمر اللقاء متأثرًا بالإصابة في الكتف .

بتلك النتيجة رفع نادي العربي القطري رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب دوري نجوم قطر، محققًا الانتصار الاول هذا الموسم بعد التعادل في 3 مواجهات وخسارة لقاء وحيد .

على الجانب الأخر نادي قطر الذي تعرض للهزيمة للمرة الثالثة هذا الموسم بعد التعادل في مواجهتين، ليمتلك في رصيده نقطتين فقط ياتي بهم في المركز العاشر من جدول الترتيب، ليكون من بين 4 أندية لم تحقق الانتصار في الموسم الحالي حتى الآن، ويمتلك ثاني أضعف خط دفاع بالبطولة .