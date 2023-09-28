محافظ الوادي الجديد يطمئن على جاهزية المدرسة المصرية اليابانية للعام الدراسي

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ للإطمئنان على استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، يرافقهم جهاد متولي رئيس المركز و المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.

حيث تفقدوا المدرسة المصرية اليابانية ووجه المحافظ باستكمال تشجير محيط الملعب، كما استعرض البرامج التدريبية للمعلمين، موجهًا بتطبيق ونقل الخبرات المكتسبة من الدورات التدريبية التي تم تنفيذها باليابان، وتعظيم الإستفادة منها.

كما اطمأن الزملوط على جاهزية مدرسة طلعت ضرغام الإبتدائية، ووجه باستبدال الآثاث الموجود بآخر جديد، لإضفاء مظهر حضاري للفصول، والتأكيد على الالتزام بالزي المدرسي وزي المعلمين. كما شدد على تفعيل برامج متابعة ورعاية الطلاب اجتماعيًا و علميًا و رياضيًا، واكتشاف الموهوبين بكافة المجالات.

وواصل المحافظ جولته، بتفقد مدرسة اللغات المتميزة، موجهًا باستغلال بعض القاعات لاستيعاب طلاب المرحلة الثانوية واستكمال أعمال تجميل الحديقة الملحقة ودهان واجهات المنازل والمباني السكنية المحيطة بالمدرسة.

محافظ الوادي الجديد يطمئن على جاهزية المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة للعام الدراسي