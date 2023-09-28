تعليم الوادي الجديد: اللجان الميدانية تتابع استعدادات العام الدراسي الجديد

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم في الوادي الجديد، أن لجان المتابعة الميدانية للعام الدراسي الجديد 2024/2023 تواصل عملها وتقوم بالتفتيش على جاهزية المدارس في المحافظة. تهدف هذه اللجان إلى التأكد من توفير البيئة الملائمة والمناسبة للتعليم والتعلم.

تحرص اللجان على تفقد البنية التحتية للمدارس والتأكد من صلاحيتها، بما في ذلك الفصول الدراسية والمختبرات والمكتبات والمرافق الصحية. كما يتم التأكد من توافر المعدات التعليمية اللازمة والأثاث والمستلزمات الإضافية الأخرى لضمان التجربة التعليمية الجيدة للطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل اللجان على بحث وتقييم البرامج الدراسية والمناهج المقررة، مع التأكيد على مطابقتها للمعايير الوطنية واحتياجات الطلاب. كما يتم التأكيد على توفير فرص التدريب والتطوير المستمر للمعلمين لتعزيز كفاءتهم التعليمية.

تشكل هذه اللجان جزءًا هامًا من الجهود الحكومية للارتقاء بالتعليم في المحافظة. فعلى الرغم من التحديات التي يواجهها النظام التعليمي، إلا أنه يعمل بشكل مستمر على تحسين الجودة وتوفير بيئة تعليمية متميزة.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز أن اللجان تتابع العمل بشكل مستمر مع إدارات المدارس ومديريا التعليم للوقوف على أعداد الفصول الدراسية والمعلمين وكافة المستلزمات التعليمية اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد بشكل مثالي. وأشار إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي ضمن جهود الإدارة التعليمية بالمحافظة لتأمين بيئة دراسية مثالية للطلاب وتوفير كل ما يحتاجونه للتعلم والتطور العلمي. وفي نهاية تصريحه، أكد المهندس سيد عبدالعزيز على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح العام الدراسي الجديد.

وقد شدد السيد عبد العزيز على أهمية هذه اللجان في متابعة جميع الأمور المتعلقة بالمدارس والطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للجميع. كما أشار إلى أن اللجان ستعمل بشكل مستمر خلال الفصل الدراسي لتحديد أي مشاكل تواجه الطلاب أو المعلمين والعمل على حلها على الفور. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى التعليم في الوادي الجديد وتوفير أفضل الظروف للطلاب والمعلمين. ونتمنى لجميع الطلاب والمعلمين في الوادي الجديد عاما دراسيا ناجحا ومميزا.

تعليم الوادي الجديد .. لجان المتابعة الميدانية للعام الدراسي الجديد تواصل عملها