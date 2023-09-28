عملاق إيطالي مرشح لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

يقترب الجهاز الإداري بنادي ريال مدريد الإسباني من الاتفاق مع مدرب جديد يقود الفريق خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للميرنجي، والذي ارتبط اسمه بالانتقال لتدريب منتخب البرازيل في العام المقبل.

وضعت إدارة ريال مدريد في الفترة الحالي عدد من الأسماء لدراسة السيرة الذاتية الخاصة بهم قبل اتخاذ قرار نهائي لتدريب الفريق أو الاستقرار على رحيل أنشيلوتي من عدمه، وهو امر غير مؤكد حتى الآن.

ينتهي عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل 2024، وبعدها سيتولى قيادة منتخب البرازيل من شهر يونيو المقبل، ببطولة كوبا أمريكا، فمن هم ابرز المرشحين لتدريب ريال مدريد خلفًا لأنشيلوتي؟.

أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد

جاء المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق نادي برايتون ضمن أبرز المرشحين لتدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفًا لمواطنه أنشيلوتي، حيث مطلب أساسي بأن يكون البديل من إيطالي أيضًا.

يقدم دي زيربي مستوى جيد للغاية جعله معروف للجميع في انجلترا وأوروبا وكانت بداية مسيرته التدريبية القوية مع أندية ساسولو الإيطالي وشاختار دونتسيك الأوكراني ثم برايتون الإنجليزي، ليقترب صاحب الـ 44 عام من الميرنجي.

أما عن المدرب الثاني لتدريب ريال مدريد خلفًا لأنشيلوتي فهو تشابي ألونسو نجم المرينجي خلال الفترة من 2009 وحتى 2019، والمتألق مع نادي باير ليفركوزن الألماني خلال الفترة الماضية كمدير فني.