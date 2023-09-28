قامت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بتنظيم برنامج تدريبي بالتعاون بين وحدة التربية الخاصة وإدارة التعليم العام بالوادي الجديد، بتوجيه وإشراف المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم. استهدف البرنامج مجموعة من المعلمين العامين والعاملين في مدارس التربية الخاصة الذين يحملون دبلومة مهنية في التعليم.

تم تنظيم البرنامج لتعزيز قدرات المعلمين في التعامل مع طلاب ذوي الإعاقة البصرية، عن طريق تعلم واكتساب المهارات اللازمة في الكتابة والقراءة بالطريقة البرايل. وقد تم تنفيذ البرنامج في إدارة الخارجة بالمحافظة.

جرى تكريم محمود محروس عبد الوهاب، أحد المتدربين في البرنامج، بتوجه المهندس سيد عبد العزيز، تقديراً لجهوده وتفانيه في تعلم التقنيات البرايل وتطبيقها بمهنية عالية. حيث أظهر محروس اهتمامًا كبيرًا بتعلم البرايل وكان مثالًا للتفاني والاجتهاد في اكتساب المهارات اللازمة لتعليم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

وقد حدث ذلك في ختام فعاليات البرنامج التدريبي للكتابة والقراءة بطريقة برايل، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة، واستهدف مجموعة من معلمي التعليم العام ومعلمي مدارس التربية الخاصة الذين حصلوا على الدبلومة المهنية.

وأعرب المهندس سيد عبد العزيز عن فخره واعتزازه بتحقيق المتدربين لنتائج مميزة خلال البرنامج التدريبي، وشدد على أهمية توفير التدريب والدعم المستمر للمعلمين في مجال التربية الخاصة. كما أشاد بجهود فريق التدريب والمدربين الذين ساهموا في نجاح البرنامج كما عبر عن امتنانه وتقديره للإقبال والتفاعل الذي شهده التدريب من قبل المتدربين وتبادل الخبرات بينهم واستفادتهم من البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه في المحافظة. وقدم الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر في نجاح البرنامج وظهوره بشكل لائق ومشرف. وتمنى لقطاع تعليم المحافظة التوفيق والنجاح في المستقبل..

تهدف مبادرة تكريم المتدربين الناجحين إلى تحفيز المعلمين وتشجيعهم على مواصلة العمل الجاد في تطوير مهاراتهم وتقديم أفضل خدمات التعليم للطلاب ذوي الإعاقة البصرية. وتعكس هذه المبادرة رؤية إدارة التربية الخاصة والتعليم العام في تحسين جودة التعليم وتعزيز التكامل والمساواة في التعليم لجميع الطلاب.

تعليم الوادى الجديد تختتم برنامج الكتابة بطريقة برايل