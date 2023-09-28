إدارات تعليم الوادي الجديد تعرض خطط استقبال الطلاب في أول يوم دراسي

عقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر شبكة الاتصال المرئي وجاء للمناقشة والتعليق على آخر الأخبار والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024 الذي يبدأ الأحد المقبل 2 أكتوبر في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ.

وناقش خلال الاجتماع خطة العمل لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على ضرورة توزيع المعلمين بشكل عادل في المدارس لتغطية العجز في التخصصات المختلفة.

وشدد على زيادة المراقبة الميدانية خلال الساعات القليلة القادمة من مديري الأقسام والوكلاء التربويين وفرق المراقبة واللجان المشكلة في المدارس، ومتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة ومن الضروري التأكد من جاهزية جميع المدارس والتأكد من استكمال أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية.

كما عرض خطط الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي، وأكد على توفير البيئة المناسبة والدعم النفسي والمعنوي للطلاب، خاصة في الصفوف التعليمية الأولى.

ووجه بتنفيذ سياسة الباب المفتوح لاستقبال المواطنين واستماع لمقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب وحل المشاكل على الفور.

وأعرب وكيل التعليم بالوادى الجديد عن شكره وتقديره لزيادة المساحات الخضراء الملحوظة في مدارس المحافظة، وذلك تنفيذاً لمبادرة اللواء الدكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد “ المدارس الخضراء ”.

وتم التنسيق مع مجالس المدينة وأقسام شرطة الخدمات العامة للقضاء على جميع الإشغالات حول أسوار المدارس ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين.

وتم التأكيد على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات ومواهب الطلاب، وتسليط الضوء على نماذج النجاح لجميع الموظفين وتشجيع المتميزين بينهم.

وفي نهاية الاجتماع، تمت مناقشة مجموعة من الآراء والمقترحات التي قدمها مدراء الادارات، وأكد علي ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان نجاح العمل وتحقيق الهدف المرجو، وهو تخريج أجيال واعدة نفتخر بها جميعاً على مر السنين.