محمد العويس يصدم الهلاليين ويختار التشكيل الأفضل في الدوري السعودي

اختار النجم السعودي الدولي محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال التشكيل المثالي في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم من وجهة نظره، والتي لم تشهد وجود أي لاعب نادي الهلال فضلًا عن احتلال لاعبي النصر التشكيل المُختار.

تشكيل العويس المثالي للدوري السعودي بدون لاعبين الهلال

شهد تشكيل محمد العويس لأفضل 11 لاعب في الدوري السعودي حتى الآن وجود 5 لاعبين من نادي النصر، حيث شهد التشكيل وجود لاعبي الأهلي والاتحاد والشباب والنصر فقط لا غير.

تشكيل العويس لأفضل 11 لاعب في الدوري السعودي

في حراس المرمى: إدوارد ميندي "الاهلي".

في خط الدفاع: سلطان الغنام "النصر" رومان سايس "الشباب" إيمريك لابورت "النصر" متعب الحربي "الشباب"

في خط الوسط: نجولو كانتي "الاتحاد" بروزوفيتش "النصر".

في خط الوسط الهجومي: ساديو ماني "النصر" رياض محرز "الأهلي".

في خط الهجوم: كريم بنزيما "الاتحاد" كريستيانو رونالدو "النصر"

يستعد نادي الهلال في الوقت الحالي لمواجهة نادي الشباب المقرر لها غدًا الجمعة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.