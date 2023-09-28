الخميس 28/سبتمبر/2023 - 08:30 م 9/28/2023 8:30:35 PM

دائماً مع الأحداث الكبرى والمراحل الدقيقة والمفصلية تنتشر الشائعات المغرضة والأكاذيب التى يروجها أهل الشر وأعداء الوطن للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها، وهو ما يتطلب الوعى واليقظة للتصدى لهذه المخططات الخبيثة.

مصرنا الحبيبة مقبلة على انتخابات رئاسية أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدولها الزمنى؛ حيث يبدأ تلقى أوراق الترشح الأسبوع المقبل يوم 5 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى شهر ديسمبر المقبل، والمغرضون أهل الشر لا يتحملون أن يروا مصر مستقرة أو لديها حدث كبير وعرس ديمقراطى مثل الانتخابات الرئاسية أكبر وأهم استحقاق انتخابى، فلا يهنئون أو يستريحون إلا عندما يوجهون قذائف الخراب والفوضى تجاه الوطن، حيث سارعوا قبل أن نبدأ العملية الانتخابية فى نشر سيل من الشائعات والأكاذيب للتشكيك فى العملية الانتخابية ونزاهتها مستهدفين إحباط الشعب المصرى العظيم ودفعه إلى قرار عدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهى الدعوات التى يلفظها ويرفضها الشعب.

ومع انطلاق إجراءات الانتخابات الرئاسية على أرض الواقع بإعلان الجدول الزمنى للانتخابات واستعداد المرشحين المحتملين لجمع التوكيلات وتجهيز أوراق الترشح، كثف أعداء الوطن من الشائعات والرسائل المضللة المحبطة عبر القنوات المعادية ومنصات السوشيال ميديا ما بين دعوات مقاطعة الانتخابات أو التشكيك فى إجراءاتها والضوابط والضمانات المقررة لتحقيق الشفافية والنزاهة، وتوجيه سهامهم السامة تجاه مؤسسات الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات والتشكيك فى حياديتها واستقلالها، رغم توفر الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات من إشراف قضائى كامل عليها ومتابعتها من جانب وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وكذلك منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، فلا مجال للتشكيك من الأساس.

أثق فى وعى ويقظة وإدراك الشعب المصرى لما يحاك لوطنه من مؤامرات ومخططات شيطانية من أعداء الوطن الذين لا يريدون أن تتقدم مصر خطوة للأمام، ما يجعلنى أؤكد أن وعى المصريين هو حائط الصد ضد هذه الشائعات المغرضة المضللة، وأن الانتخابات الرئاسية المصرية ستكون نموذجا مشرفا لمصر أمام العالم كله، وبمثابة عرس ديمقراطى حقيقى يصطف فيه الشعب المصرى خلف وطنه واضعاً المصلحة العامة للوطن نصب عينيه، لا يستمع لما تبثه منابر الإعلام المعادى والصفحات المشبوهة واللجان الإلكترونية التى تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية والتى تستهدف بث الإحباط فى نفوس المواطنين وتحريضهم على عدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

لذا يجب أن ندرك أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأن يقول الشعب كلمته فى صناديق الاقتراع، وأيًا كان المرشح الفائز الذى سيختاره الشعب، فالجميع سيحترم نتائج الانتخابات طالما توفرت كافة الضمانات للنزاهة والشفافية وسلامة إجراءات العملية الانتخابية.. دعنا من التأييد أو المعارضة على السوشيال ميديا توجه إلى صناديق الاقتراع وامنح صوتك لمن تثق فى قدرته على تولى مسئولية منصب رئيس الجمهورية لبلد عظيم بحجم ومكانة مصر وتاريخها وحضارتها العريقة.. شاركوا ولا تستجيبوا لرسائل الإحباط.. وعلى كافة مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام توعية الناخبين بأهمية المشاركة باعتبارها واجبا وطنيا والتزاما دستوريا ومسئولية وأمانة.. كن إيجابيا وشارك ولا تكن سلبياً، فالعزوف عن المشاركة كالخنجر المسموم فى قلب الوطن.. فاحذروا.

عضو مجلس الشيوخ

عضو الهيئة العليا للوفد