للدايت| طريقة تحضير آيس كريم الفراولة الصحي

آيس كريم بالفراولة من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار، ويزداد الطلب عليه في فصل الصيف؛ للشعور بالإنتعاش وخفض حرارة الجسم المرتفعة من الطقس الحار، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بالخطوات.

ايس كريم

طريقة تحضير آيس كريم بالفراولة

المقادير

- الفراولة : 500 جراماً (مقطعة قطع صغيرة)

- لبن زبادي : كوب (بنكهة الفراولة)

- العسل : ملعقة كبيرة (أبيض)

- الفراولة : حسب الرغبة (شرائح / للتزيين)

طريقة التحضير

ضعي قطع الفراولة في الفريزر لمدة 4-5 ساعات.

ضعي قطع الفراولة في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي اللبن الزبادي، والعسل الأبيض.

اخلطي المكونات على سرعة متوسطة حتى تتجانس تماماً.

ضعي المزيج في وعاء محكم الإغلاق، وأدخليه إلى الفريزر لمدة 4 ساعات على أقل تقدير.

ضعي آيس كريم الفراولة في أكواب التقديم، وزيني بشرائح الفراولة وقدميه.