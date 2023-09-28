الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

للدايت| طريقة تحضير آيس كريم الفراولة الصحي

آيس كريم فراولة
آيس كريم فراولة

آيس كريم بالفراولة من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار، ويزداد الطلب عليه في فصل الصيف؛ للشعور بالإنتعاش وخفض حرارة الجسم المرتفعة من الطقس الحار، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بالخطوات.

 

ايس كريم

طريقة تحضير آيس كريم بالفراولة

المقادير

- الفراولة : 500 جراماً (مقطعة قطع صغيرة)

- لبن زبادي : كوب (بنكهة الفراولة)

- العسل : ملعقة كبيرة (أبيض)

- الفراولة : حسب الرغبة (شرائح / للتزيين)

 

طريقة التحضير

ضعي قطع الفراولة في الفريزر لمدة 4-5 ساعات.

ضعي قطع الفراولة في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي اللبن الزبادي، والعسل الأبيض.

اخلطي المكونات على سرعة متوسطة حتى تتجانس تماماً.

ضعي المزيج في وعاء محكم الإغلاق، وأدخليه إلى الفريزر لمدة 4 ساعات على أقل تقدير.

ضعي آيس كريم الفراولة في أكواب التقديم، وزيني بشرائح الفراولة وقدميه.

مواد متعلقة

تحارب الشيخوخة وتعزز المناعة.. اعرف فوائد الكيوي

يقوي العظام.. 5 فوائد مذهلة للقلقاس

نصائح لعلاج تشقق القدمين وإزالة الجلد الزائد

سهلة التحضير| طريقة عمل صينية لسان عصفور بكباب الحلة

رانيا يوسف تخطف الأنظار بميني جيب وكروب توب في كان

لمرضى السكر والأطفال.. نصائح يجب مراعاتها قبل تناول " حلاوة المولد "

زيت الليمون.. يزيل السموم ويعالج حب الشباب| 5 فوائد مذهلة تعرف عليها

نسرين طافش تخطف الأنظار بخصر منحوت وملامح جذابة
الجريدة الورقية