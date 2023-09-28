أب بلا رحمة.. مطرقة القصاص تترقب مُزهق أرواح أبنائه

حينما يفقد الإنسان نعمة التمييز فإنه يُقدم على جرائم يندى لها الجبين خجلاً، علمتنا الحياة أن العقل إذا غاب تحضر الميول العدوانية التي تنزع فتيل الإجرام دون أن تُبقي أو تذر.

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القصة تأتينا من ولاية أوهايو الأمريكية التي حددت فيها المحكمة المُختصة موعد بداية مُحاكمة شاب في مُقتل العُمر أقدم بيدين مُجرمتين على إنهاء حياة 3 من أطفاله الصغار رمياً بالرصاص.

وذكر تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية أن تشاد دويرمان – 32 سنة سيخضع للمُحاكمة في الفترة بين 8 يوليو حتى 2 أغسطس 2024 بتهمة إزهاق أرواح أبنائه الثلاثة في يوليو الماضي.

وبحسب التقرير فإن المُتهم المُختل ذو النفس المُعتلة قام بتنظيم صف من أبنائه كلايتون – 7 سنوات وهانتر 4 سنوات وتشيس – 3 سنوات، قبل أن يُطلق عليهم النار يوم 15 يوليو بشكلٍ بشع.

الضحايا

وتم اكتشاف الجريمة بعد دقائق حينما خرجت ابنة الجاني الصغيرة تصرخ :"والدي يُنهي حياة الجميع"، ليتواصل أحد المارة مع الشرطة مُبلغاً إياها بماحدث لتهرع السلطات لمكان الحادث.

ووصلت الجهات المعنية لمحل سكن الضحايا ومُنهي حياتهم لتجد الجاني يجلس على عتبات منزله وإلى جواره سلاحه الناري، وحاول المُسعفون إنقاذ المجني عليهم دون جدوى بعد أن تبين مُفارقتهم الحياة تأثراً بإصاباتهم.

وتعرضت أم الضحايا لعيارٍ ناري أصاب يدها أثناء مُحاولتها حمايتهم من سيل الأعيرة النارية.

الدافع وراء الجريمة

ولايزال من غير المُؤكد بعد معرفة دوافع الجاني، وأشارت مصادر محلية إلى إمكانية قيامه بالأمر لإيذاء زوجته بسبب شعوره بخيانتها، ولكن الأمر لا يعدو كونه تكهنات لم تؤكد بعد.

وقال دواين كوهن مُدرب البيسبول الذي كان يتدرب معه الطفل الأكبر :"لقد كانوا مُتكاتفين، الأشقاء الثلاثة كانوا يذهبون لأي مكان سوياً".

الضحايا

وأضاف :"في ملاعب المُباريات لو كُنا نلعب مُباراة كان شقيقا الضحية واخته ووالدته يُشاهدونه".

وتابع حديثه بأسى :"الأطفال الثلاثة كانوا مصدراً للبهجة العارمة، لقد كانوا أطفالاً رائعين".

وبالتأكيد ستشهد جلسات المُحاكمة كشفاً لمزيدٍ من التفاصيل عن الواقعة، ولدوافع الجاني الحقيقية، وستشهد أيضاً معرفة حُكم القصاص في حقه بعد أن أقدم بيديه على إزهاق فلذات أكباده في لحظة جنونٍ بشع.