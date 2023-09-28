الدوري المصري.. الاسماعيلي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول بين الاتحاد والاسماعيلي بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الإسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



أحداث الشوط الاول

الهدف الأول

أحرز حمدي النقاز لاعب الاسماعيلي هدف الدراويش الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 6 من بداية اللقاء ليعلن عن الهدف الأول للأصفر أمام زعيم الثغر.

وأضاف الهدف الثاني اللاعب عبد الرحمن مجدي للاسماعيلي فى الدقيقة 38 في شباك الاتحاد السكندري ليعلن تقدم الدرايش مرة أخري.

هدف الاتحاد السكندري

أحرز مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندري فى الدقيقة 30 من احداث اللقاء بعد مراوغه أكثر من رائعة لدفاع الاسماعيلي وتسديدة صاروخية تسكن الشباك.

ولقي فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي الهزيمة في المباراة الأولى أمام زد إف سي بهدف دون رد، بينما فاز الاتحاد السكندري على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله جوب مابولولو.

وتذاع مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.