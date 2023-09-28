إيهاب جلال VS العشري .. صراع جانبي يشعل قمة الإسماعيلي والاتحاد اليوم

يستعد فريق الإسماعيلي لاستقبال ضيفه فريق الاتحاد السكندري في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني طارق العشري منتشيًا بالفوز الذي حققه على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، ويحتل "سيد البلد" المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط

في حين يخوض فريق الإسماعيلي المباراة بقيادة المدرب إيهاب جلال رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل استعادة الثقة بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية على يد زد إف سي، ويتواجد الدراويش في المركز الـ14 دون نقاط.

تاريخ مواجهات إيهاب جلال وطارق العشري

وسبق أن التقى إيهاب جلال وطارق العشري من قبل 8 مرات، فاز جلال في 4 مباريات بينما فاز العشري في 3 مباريات، وحضر التعادل في مباراة واحدة وهو ما يكشف عن القوة والندية في تاريخ مواجهات المدربين.

وتلقت شباك الفرق التي كان يدربها إيهاب جلال 14 هدفًا، بينما تلقت شباك فرق طارق العشري 7 أهداف.

وتُعد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات المدربين، هي فوز مصر للمقاصة (إيهاب جلال) على المقاولون العرب (العشري) بنتيجة 4-1، في موسم 2015-2016.

موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.