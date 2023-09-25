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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صدمة جديدة في الإسماعيلي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي صدمة جديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على خلفية تعاقده مع اللاعب السابق عبد القادر كوليبالي.
 

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كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أصدر حكمًا ضد النادي الإسماعيلي يقضي بإيقاف القيد، بسبب  الشكوى التي تقدم بها نادي كورهوجولي الإيفواري، والخاصة بصفقة انتقال عبد القادر كوليبالي إلى الإسماعيلي.
وقضى فيفا بتغريم الإسماعيلي بمبلغ قيمته 90 ألف دولار، واجبة السداد للنادي الإيفواري.

العقوبة الثالثة ..

يذكر أن تلك العقوبة هي الثالثة التي يتعرض لها  النادي الإسماعيلي والتي تقضي بإيقاف القيد بعد أن أصدر فيفا خلال وقت سابق قرارات لصالح التونسي نور الزمان الزموري لاعب الفريق الأصفر السابق، والإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق
كان مجلس إدارة الإسماعيلي السابق برئاسة يحيى الكومي قد أعلن تعاقده مع اللاعب، ثم تم فسخ التعاقد معه بسبب تعرض اللاعب للإصابة.

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