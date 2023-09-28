مباحث الجيزة تواصل التحقيق في حادث نشوب حريق بمخزن أخشاب بالجيزة

شب حريق داخل مخزن أخشاب مقام على أرض فضاء بقرية طناش بالجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة مفادها نشوب بمخزن أخشاب مقام على أرض فضاء بقرية طناش بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.