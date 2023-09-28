زلزال قوي يضرب أكبر جزيرة في اليونان

تعرضت "جزيرة إيفيا" أكبر جزيرة في اليونان لزلزال بلغت قوته 3.5 درجة، بعد أن ضربتها العاصفة إلياس، حسبما أفادت وسائل إعلام يونانية، مساء اليوم الخميس.

وقالت السلطات اليونانيىة، إن عُمق الزلزال وصل إلى 17 كيلومترًا، ومركزه على بعد 3 كيلومترات شمال شرق مدينة مانتودي.

وفي نفس المنطقة، تم تسجيل عدة زلازل أصغر بقوة أقل من 2.0 درجة في الساعات القليلة الماضية.

زلزال عنيف يضرب "كهرمان مرعش" التركية بقوة 4 درجات

ضرب زلزال "عنيف" بقوة 4 ريختر مدينة كهرمان مرعش جنوب شرق "تركيا"، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساء اليوم الخميس.

وتم تسجيل الهزة عند الساعة 09:18 بالتوقيت المحلي في منطقة البستان على عمق 14.37 كم.

والسبت الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، حسبما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأفادت المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون، ووقع مركزه على عُمق حوالي 8.48 كيلومتر تحت الأرض.

من ناحية أخرى، ضربت فيضانات قوية مدينة "إسطنبول" التركية، بعد هطول الأمطار الغزيرة، إذ تشهد باشاك شهير وغازي عثمان باشا وأرناؤوط كوي وسلطان غازي وإسنيورت فيضانات، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس.