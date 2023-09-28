تعليم الوادي الجديد: إنهاء كل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الأحد المقبل

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفالي نويفو، الانتهاء من كل الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل، حيث عقد مدير التربية والتعليم بالمحافظة اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية الخمس. بالمحافظة عبر شبكة الاتصال المرئي لمناقشة ومناقشة آخر المستجدات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2023م.



وأشار إلى ضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين في المدارس بما يضمن تغطية العجز في مختلف التخصصات، لافتا إلى تكثيف المراقبة الميدانية من قبل مديري الإدارات التربوية ونوابهم فضلا عن وتم تشكيل الفرق ولجان المراقبة. للمدارس وتابع آخر الأخبار لحظة بلحظة.



كما أكد مدير تعليم المحافظة على ضرورة التأكد من جاهزية كل المدارس والتأكد من استكمال أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية وخطط الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي، مشيراً إلى توفير بيئة مناسبة تجذب الطلاب وفي نفس الوقت توفر لهم كل وسائل الدعم النفسي والمعنوي وخاصة طلاب الصف الأول التعليم المبكر.



وأشار مدير تعليم المحافظة إلى تطبيق سياسة الباب المفتوح في المدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع لمقترحات ورؤى أولياء الأمور واستقبالها بشكل جيد وكذلك آراء المعلمين والطلبة ووضع الحلول. للمشاكل فوراً، مشيداً بجهود مدارس المحافظة في زيادة المسطحات الخضراء تنفيذاً لمبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد (المدارس الخضراء) والتنسيق مع مجالس المدينة وإدارات شرطة الخدمة العامة. إزالة كل الإشغالات حول أسوار المدارس ومواجهة ظاهرة الباعة المتجولين.



وأكد مدير تعليم المحافظة الاهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية وتطبيقها بما يتناسب مع مهارات ومواهب الطلاب، مسلطاً الضوء على نماذج النجاح لجميع الموظفين وتشجيع المتميزين منهم.