الأهلي يستهل مشواره في بطولة أفريقيا لليد بالفوز على بطل الكاميرون

استهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مواجهاته في بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها الكونغو، بالفوز على فريق فاب الكاميروني مساء اليوم الخميس.



وأقيمت فعاليات المباراة على صالة الألعاب الرياضية «نيكول أوبا» بالكونغو، وقدم خلالها ممثل مصر عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 33-18.

وعقب الأداء والفوز أشاد ديفيد ديفيز المدير الفني لـ«رجال يد الأهلي»، بالمستوى الذي قدمه الفريق الأحمر في مباراة الافتتاح أمام فاب على المستويين الدفاعي والهجومي، معربًا عن أمله في مواصلة العروض القوية لحصد اللقب الإفريقي.

ويشارك فريق «رجال يد الأهلي» في المجموعة الأولى إلى جانب فرق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي.

مونديال اليد ..

وعلى صعيد منافسات كأس العالم لليد المقرر إقامته بالسعودية نوفمبر المقبل ، تواجد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بالمجموعة الأولى، في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب

وأجريت فعاليات مراسم قرعة البطولة، وأسفرت عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق برشلونة الإسباني والنور السعودي.

وضمت المجموعة الثانية فرق فوكس برلين الألماني والكويت الكويتي، وسان فرناندو الأرجنتيني، وضمت المجموعة الثالثة فرق ماجديبورج الألماني، وجامعة كوينزلاند الأسترالية، الخليج السعودي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق كيلسي البولندي، وسان فرانسسكو الأمريكي، والنجمة البحريني.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الدمام بالمملمة العربية السعودية منافسات البطولة ، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر من العام الجاري.