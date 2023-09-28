جدول مباريات يد الأهلي بمجموعات بطولة أفريقيا

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة اليد ، إدارة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بمواعيد مواجهات بطولة إفريقيا أبطال الدوري المقرر انطلاقها اليوم في الكونغو.



ووفقًا للتعديل الذي أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تأتي مواعيد مباريات «رجال يد الأهلي» كالتالي:

وافتتح «رجال يد الأهلي» مشواره في البطولة بملاقاة فريق فاب الكاميروني اليوم في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام فريق بس إم سي الكونغولي يوم 30 سبتمبر الجاري في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.



وفي آخر مباريات الأحمر في مرحلة دور المجموعات يلتقي الأهلي فريق و جي اس كيه الكونغو الديمقراطية يوم 2 أكتوبر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏..

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.



وعلى صعيد منافسات كأس العالم لليد ، تواجد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بالمجموعة الأولى، في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في المملكة العربية السعودية شهر نوفمبر المقبل.

وأجريت مساء اليوم مراسم قرعة البطولة، وأسفرت عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق برشلونة الإسباني والنور السعودي.

وضمت المجموعة الثانية فرق فوكس برلين الألماني والكويت الكويتي، وسان فرناندو الأرجنتيني، وضمت المجموعة الثالثة فرق ماجديبورج الألماني، وجامعة كوينزلاند الأسترالية، الخليج السعودي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق كيلسي البولندي، وسان فرانسسكو الأمريكي، والنجمة البحريني.