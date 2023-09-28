سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28-9-2023

ننشر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-9-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.03 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الرئيسية، خلال تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر2023، ليصل قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، مبقيا الين قرب منطقة قد تستدعي تدخل السلطات لدعمه، وسط تقييم المستثمرين لأثر بيانات اقتصادية أميركية إيجابية وتصريحات جديدة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي).

ومع احتفاظ الدولار بقوته، وجد اليورو والجنيه الإسترليني صعوبة في التعافي من أدنى مستويات في عدة أشهر سجلاها أمس الأربعاء.

وقلص الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائرهما، متجاهلين بيانات مبيعات التجزئة في أستراليا التي جاءت دون المتوقع.

ونيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس أحد الأصوات في الاحتياطي الفيدرالي التي حذرت الأسواق من احتمالية رفع أسعار الفائدة وقال الأربعاء إن الأدلة الكثيرة على استمرار قوة الاقتصاد تعني أنه قد يكون هناك المزيد من التشديد.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق الخميس، مما قد يعطي الأسواق مزيدا من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، عند 106.70 ولا يزال يحوم قرب مستوى 106.84 الذي وصل إليه خلال الليل وكان الأعلى منذ 30 نوفمبر.

وتراجع الين عن أدنى مستوى جديد له في 11 شهرا الذي وصل إليه أمس الأربعاء عند 149.71، لكنه ظل قريبا جدا من عتبة 150 لكل دولار. وهبط في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 149.38 ين لكل دولار.

وتنظر الأسواق إلى سعر صرف 150 على أنه بمثابة خط فاصل للسلطات اليابانية قد تتدخل بعده كما حدث العام الماضي.

وبالنسبة لليورو فقد ظل مستقرا إلى حد كبير لكنه بقي فوق أدنى مستوى له في ثمانية أشهر الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.04880 دولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات تضخم رئيسية من المقرر صدورها غدًا الجمعة من الاتحاد الأوروبي.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2137 لكل دولار، وهو سعر قريب من أدنى مستوى له منذ 17 مارس.

وفيما يتعلق بالدولار الأسترالي، الذي لامس أدنى مستوى في عشرة أشهر الليلة الماضية، والدولار النيوزيلندي فقد ارتفع كل منهما بنحو 0.3 بالمئة مقابل الدولار.