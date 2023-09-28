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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأوروبية صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

العملات العربية
العملات العربية

أسعار العملات.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، نظرًا لتعطيل العمل في القطاع المصرفي من قبل البنك المركزي المصري، احتفاءً بالمولد النبوي الشريف، ومن المقرر ان يستانف العمل يوم الاحد المقبل.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية اليوم الخميس في البنوك المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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تعاون بين التضامن الاجتماعي والأمم المتحدة لإعداد تقرير عن الحماية الاجتماعية بمصر

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عرض فيلم Past lives بنادي السينما بمكتبة مصر الجديدة

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 

سعر الريال السعودي اليوم 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد  نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

 

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

 

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

 

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09جنيه للشراء 100.17 جنيه للبيع. 

 

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.89جنيه للشراء و99.85جنيه للبيع. 

 

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.89جنيه للشراء و99.85 جنيه للبيع. 

 

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.17 جنيه للبيع.

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