السعودية والصين توقعان مذكرة تعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة

وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مع وزير النقل الصيني لي كسياوينج، اتفاقية لتعزيز التعاون بين المملكة والصين في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون، وتجسيد الشراكة الاستراتيجية في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين.

وجاءت الاتفاقية لدعم تطبيق أحدث أساليب النقل الحديثة من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى مواءمة وتبادل السياسات والتشريعات لمستقبل أنماط التنقل الحديثة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تبادل ودعم الخبرات والتجارب حول أساليب النقل الحديثة، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي للطرق السريعة والمرافق الفنية الجديدة، كما تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في المركبات ذاتية القيادة، ونقل المعرفة في مجال الشحن الذكي والموانئ الذكية، وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الموانئ بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الصينية خلال مؤتمر صحفي، أن الصين والسعودية ستجريان مناورة تدريبية بحرية مشتركة في أكتوبر.

وذكرت الوزارة، أن التدريب سيتم في مدينة تشانغ يانغ بإقليم قوانغدونغ. وسيكون هذا التدريب المشترك هو الثاني من نوعه بين الجانبين.

وبحسب شبكة «غلوبال تايمز» الصينية أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن التدريب المشترك يتناول عمليات مكافحة الإرهاب البحرية في الخارج، وتدريبات على تكتيكات القناصة وقيادة القوارب والهبوط بطائرات الهليكوبتر والإنقاذ المشترك.

وفي أكتوبر 2016؛ أجرى الطرفان تدريبات على مدى أسبوعين.

ركزت التدريبات على المهارات والأساليب القتالية لمكافحة الإرهاب. وجرت في مدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الصيني تشانغ وان تشيوان، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من الجانبين قاموا بزيارات متبادلة متكررة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى وجود تعاون جيد في مجالات؛ بينها المعدات التكنولوجية وتدريب الأفراد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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