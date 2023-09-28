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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تدريب بحري مشترك بين الصين والسعودية في أكتوبر

الصين والسعودية
الصين والسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الصينية في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الصين والسعودية ستجريان مناورة تدريبية بحرية مشتركة في أكتوبر.

 

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وذكرت الوزارة، أن التدريب سيتم في مدينة تشانغ يانغ بإقليم قوانغدونغ. وسيكون هذا التدريب المشترك هو الثاني من نوعه بين الجانبين.

وبحسب شبكة «غلوبال تايمز» الصينية أكد  المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن التدريب المشترك يتناول عمليات مكافحة الإرهاب البحرية في الخارج، وتدريبات على تكتيكات القناصة وقيادة القوارب والهبوط بطائرات الهليكوبتر والإنقاذ المشترك.

وفي أكتوبر 2016؛ أجرى الطرفان تدريبات على مدى أسبوعين.

ركزت التدريبات على المهارات والأساليب القتالية لمكافحة الإرهاب. وجرت في مدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الصيني تشانغ وان تشيوان، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من الجانبين قاموا بزيارات متبادلة متكررة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى وجود تعاون جيد في مجالات؛ بينها المعدات التكنولوجية وتدريب الأفراد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

 

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