جندي أمريكي يعود إلى واشنطن والبيت الأبيض يشكر الصين والسويد

نجح المسؤولين الأمريكيين في تأمين عودة الجندي "ترافيس كينغ" من كوريا الشمالية، حسبما أفاد المتحدث باسم البنتاجون، "بات رايدر"، مساء اليوم الأربعاء.

وأشار رايدر في بيان إلى العمل الشاق الذي بذلته القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية والمسؤولون في البنتاغون والخارجية الأمريكية لإعادة كينغ إلى الولايات المتحدة.

كما أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن المسؤولين الأمريكيين نجحوا في تأمين عودة الجندي ترافيس كينغ من كوريا.

وقال في البيان "نحن نقدر تفاني الفريق المشترك بين الوكالات الذي عمل بلا كلل من أجل الاهتمام بالجندي كينغ".

ووجه البيت الأبيض الشكر لحكومة السويد على دورها الدبلوماسي الذي يمثل قوة حماية للولايات المتحدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كما شكر الحكومة الصينية لمساعدتها في تسهيل عبور الجندي.

المجال الجوي الصيني

في السياق، أوضح مسؤول أمريكي كبير أن الجندي غادر المجال الجوي الصيني وهو في طريقه إلى قاعدة عسكرية أمريكية.

وقررت كوريا الشمالية طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الموقوف لديها منذ عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في يوليو الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أنه بعد استكمال التحقيق "قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرد الجندي في الجيش الأمريكي ترافيس كينغ الذي توغل بطريقة غير قانونية في أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

تُجدر الإشارة إلى أن كينغ وهو جندي أمريكي يخدم في كوريا الجنوبية، عبر الحدود نحو كوريا الشمالية في يوليو الماضي، بشكل غير قانوني وتم اعتقاله في كوريا الشمالية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، أصيب الجندي بالاكتئاب متأثرا بوفاة أحد أبناء أخواله مطلع العام، فضلا عن أنه لم يتحمل العيش بعيدا عن عائلته، إلى جانب العقوبات التي واجهها في خدمته العسكرية.