المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد تستقبل طلابها في اختبارات القبول للمتقدمين

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، بأن المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد مؤسسة تعليمية حديثة تأسست حديثًا في المحافظة وتعد هي أول مدرسة رسمية دولية بقطاع الصعيد، حيث تسعى المدرسة إلى توفير تعليم بمستوى عالمي للطلاب في منطقة الوادي الجديد.

ويتميز البرنامج الدراسي بالمنهج الدولي، حيث يمكن للطلاب الدراسة باللغة الإنجليزية والتعلم بطرق مختلفة تساعدهم على التفوق في مجالات مختلفة.

وتأتي اختبارات القبول كفرصة للمتقدمين للتعرف على محتوى المنهج الدراسي وللتحقق من مستوى تحصيلهم الدراسي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدرسة توفر فرصة للطلاب المقبولين للاستفادة من عروض تخفيضية على الرسوم الدراسية بدعم من المحافظة.

ويتمتع الطلاب في المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد بكل المزايا التي يحتاجونها لتحقيق أقصى استفادة من التعليم الدولي، حيث توفر المدرسة بيئة تعليمية مريحة وحديثة بمرافق حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات. وتعتبر هذه الخدمات وسبل الدعم التي يحصل عليها الطلاب جزءًا أساسيًا من الخطة المدروسة بعناية المبنية على تحسين نتائج الطلاب وتوفير تعليم عالي الجودة.

وقد تم إعلان عن فتح المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد لاستقبال طلابها في اختبارات القبول للمتقدمين. بدأت المدرسة استعدادًا للحصول على تصريح الافتتاح وبدء العام الدراسي. وتم فتح التقديم بدعم من المحافظة للحصول على خصم يصل حتى 50% من رسوم المصروفات الدراسية وشروط استثنائية لأبناء المحافظة. يمكن للراغبين في التسجيل زيارة الرابط التالي لمزيد من المعلومات والتقديم: اضغط هنا