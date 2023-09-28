أوسيمين ونابولي.. الأزمة تتصاعد واللاعب يرفض الإحتفال

لم تهدأ حتي اللحظات الحالية ثورة غضب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي وذلك بعدما إندلعت شرارة أزمة بينه وبينه ناديه في الأيام الأخيرة بسبب فيديو ساخر علي "تيك توك".

شراررة الأزمة بدأت عندما نشر الحساب الرسمي لفريق نابولي علي منصة "تيك توك" فيديو ساخر لـ أوسيمين لحظة مطالبته باحتساب ركلة الجزاء في مباراة بولونيا الماضي في الدوري الإيطالي وتسديدها خارج المرمى.

لينفجر غضب النيجيري ويقوم بحذف جميع صوره بقميص نابولي عبر حساباته، بالإضافة لتعليقات نارية من قبل وكيله الذي أكد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد النادي على خلفية هذه السخرية.

الأزمة تتصاعد حتي لقاء نابولي الأخير

خاض فريق نابولي مساء أمس الأربعاء مواجهة بالدوري الإيطالي أمام فريق أودينيزي بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت مشاركة المهاجم النيجيري في التشكيله الأساسية.

حيث سجل أوسيمين هدف فريقه الثاني في الشوط الأول، ولكنه رفض الإحتفال معلنًا غضبه من النادي.

حيث كشف وكيل اللاعب أنه قرر مقاضاة ناديه بشكل رسمي، ليضع نابولي في مرمى نيران غضب الجماهير، التي تعاطفت مع أوسيمين بدرجة كبيرة.