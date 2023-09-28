مفاجأة في أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس.. الطن بكام النهاردة

تراجع كبير لحديد التسليح

أسعار الحديد والاسمنت.. مفاجأة خلال تعاملات اليوم الخميس في شعبة مواد البناء، حيث شهدت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس تراجعًا في القيمة السعرية له بقيمة 7.100 جنيه ليسجل نحو 28.922 جنيهًا، فيما سجل سعر الطن أمس، قيمة 36.016 جنيهًا، في حين تراجع سعر الطن الاستثماري للمستهلك بقيمة 248 جنيهًا مسجلا 34.758 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" التراجع الابرز هذا اليوم في أسعار مواد البناء لاسيما حديد التسليح الذي فاجئ الجميع اليوم بتراجعه الغير متوقع، وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما الحديد، والذي جاء أسعاره اليوم على النحو المبين خلال هذا التقرير الاتي:

سعر الحديد للبيع من أرض المصنع اليوم الخميس

حديد التسليح

وتراوحت اسعار الحديد في مصر للبيع من أرض المصنع في آخر تحديث بين 30.500 جنيه و34.000 جنيه وذلك للتسليم من ارض المصنع.

ووفقًا لبيانات الاتحاد العربي للصلب، فإن بعض الشركات ثبتت أسعارها مثل حديد عز 32.135 جنيه والسويس للصلب 32.050 جنيه وحديد بشاى 34.000 جنية وحديد المراكبى 32.000 جنيه وحديد المصريين 32.050 جنيه وحديد الجارحى 32.000 جنيه وحديد الجيوشى 31.000 جنيه

وخفضت حديد العشري أسعارها من 32.500 جنيه إلى 32.000 جنيه ومصر ستيل من 31.500 جنيه إلى 31.000 جنيه وحديد الكومى من 31.500 جنيه إلى 31.000 جنيه.

قائمة أسعار حديد التسليح من أرض المصنع

حديد عز 32.135

السويس للصلب 32.050

حديد بشاي 34 ألف جنيه.

حديد المراكبي 32 ألف جنيه.

حديد المصريين 32.050

حديد العشري 32 ألف جنيه.

حديد الجارحي 32 ألف جنيه.

مصر ستيل 31 ألف جنيه.

حديد الكومي 31 ألف جنيه.

حديد العلا 30.500.

الجيوشي للصلب 31 ألف جنيه.

اسعار الحديد الخردة بالدولار

وبلغت أسعار الخردة عالميًا 375 دولار للطن وذلك أقل 2 دولار عن أسعار الأسبوع الماضي وأسعار خام الحديد بلغت 123 دولارا للطن بأقل 2 دولار مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.